Погибший помощник Залужного заслужил премию Дарвина – как неудобно перед НАТО

Михаил Рябов.  
07.11.2023 00:18
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Происшествия, Украина


Похоже, что погибший вечером в понедельник на свой день рождения помощник командующего ВСУ Павел Частяков заслужил премию Дарвина – подаренную гранату он привел в боевое положение сам.

Украинские правоохранители уже выяснили, что Частяков получил несколько гранат нового НАТОвского образца от сослуживца – полковника Тимченко. Дома он начал демонстрировать подарки членам семьи. Один из боеприпасов из ящика взял в руки 13-летий сын. Военный забрал у ребенка гранату, выдернув кольцо, чем спровоцировал взрыв. Эту версию официально озвучил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Похоже, что погибший вечером в понедельник на свой день рождения помощник командующего ВСУ Павел...

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В квартире у погибшего осталось еще пять таких гранат. А у Тимченко в кабинете – еще две. МВД призвало СМИ не тиражировать версии до публикации выводов следствия.

«Вот теперь нам еще и от союзников прилетит за подарки в виде гранат нового западного образца, которые военные один другому на дни рождения дарят», – сокрушается украинский нацист из УНА-УНСО Назар Приходько.

«Командование подкидывает друг другу гранаты по приколу, а потом они удивляются, что Путин начал СВО сразу же, как только Зеленский заикнулся о том, что Украина заведет себе ядерную бомбу», – заметил социолог Денис Селезнев.

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