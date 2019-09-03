Погибших украинских миномётчиков пытались выдать за бомжей

03.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Пытаясь скрыть небоевые потери в результате взрыва миномёта во время обстрела территории ДНР, украинское командование отправило в морг тела погибших под видом подобранных на улице неизвестных.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования республики Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что 31 августа в результате двойного заряжания миномёта при ведении обстрела по населённому пункту Горловка произошёл разрыв мины в канале ствола, в результате чего погибли двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ и один получил ранения.

«Пытаясь скрыть свои массовые потери, командование ВСУ решило не сообщать о гибели миномётчиков», – сказал Дмитрий Астрахань.

По его информации, погибшие по отдельности были доставлены в морги Артёмовска и Дзержинска как тела подобранных на улице неизвестных.

«Однако долго скрывать данный факт не получилось, и сегодня под давлением общественности командование «ООС» раскрыло факт гибели одного из них, пытаясь списать его на несуществующие обстрелы со стороны Народной милиции ДНР», – добавил представитель оборонного ведомства.

Астрахань не исключил, что в ближайшее время украинское командование признает факт гибели и второго военнослужащего.