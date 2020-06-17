Пограничная драка между Индией и Китаем. Чьё кунг-фу круче?

17.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

Первое с 1975 года пограничное столкновение между китайскими и индийскими военными с убитыми и раненными произошло 15 июля. По сообщению прессы, в массовой драке за один из спорных участков в Тибете ввязались 250 военнослужащих с обеих сторон, 100 получили ранения. С индийской стороны есть летальные потери – полковник пограничной службы и двое солдат. Другие источники заявляют о двадцати погибших.

Судя по сообщениям, до 40-ка погибших есть и среди китайских военных, но в Пекине пока что не спешат делиться с миром информацией о потерях.

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За прошедшие 45 лет рукопашные схватки между индийскими и китайскими пограничниками происходили неоднократно, но до появления трупов дело всё-таки не доходило.

Наблюдатели полагают, что индийский офицер погиб, пытаясь разнять дерущихся. Согласно официальной позиции МИД Индии, именно действия китайских пограничников привели к массовой свалке. В Китае, в свою очередь, перекладывают ответственность за инцидент на индийскую сторону.

Не исключено, что инцидент произошёл по вине обеих сторон. Достаточно вспомнить, как китайские хунвейбины провоцировали на драку советских пограничников на спорных участках дальневосточной границы во второй половине 1960-х. Что касается Индии, то эта страна неоднократно демонстрировала применение жёсткой силы во внешних и внутренних конфликтах при максимально миролюбивой риторике.

В настоящее время Китай и Индия заняты предотвращением эскалации конфликта по военно-дипломатическим каналам. Опасность заключается в том, что оба государства сосредоточили вдоль спорных участков границы в Тибете крупные армейские соединения и ни одна из сторон не намерена

отводить их вглубь своей территории. Тем самым, рукопашные разборки пограничников могут привести к боестолкновениям с участием армейских частей и тяжёлых вооружений.

Также следует помнить, что обе страны имеют ядерное оружие с широким спектром средств его доставки.

Поступают сообщения, что переговоры по нормализации обстановки на границе сопровождаются наращиванием армейских частей вдоль границы с обеих сторон, что явно противоречит целям и задачам переговоров.

Что же стало причиной пограничного индийско-китайского кунг-фу?

Корни конфликта лежат в колониальном прошлом Британской Индии и Тибета. После ухода колонизаторов, границы будто нарочно были нарезаны для будущих конфликтов. Известно, например, что две части

некогда единого целого – Индия и Пакистан – вот уже много десятилетий конфликтуют из-за спорных территорий, населённых мусульманами, причём накал страстей в своё время достиг такого градуса, что однажды между двумя новообразованными независимыми государствами едва не разгорелась ядерная война из-за взорвавшегося в небе шального метеорита аккурат над одной из спорных территорий. Каждый подумал, что сосед первым начал ядерную ракетную атаку.

Как известно, присоединение Китаем Тибета многими государствами планеты считается незаконным. В том числе, Индией. Между Индией и Китаем сохраняется яблоко раздора – разделённая область Кашмир, северо-восточная часть которой отошла к Китаю и называется Аксай-Чин.

Через Аксай-Чин КНР проложила дорогу ради повышения связанности с Тибетом, что не ускользнуло от внимания индийских властей.

Пекин ещё в начале 1960-х предлагал Дели решить вопрос спорных территорий мирным путём и даже готов был уступить Индии спорный восточный участок Аксай-Чин, но взамен хотел признания своего суверенитета над его западным участком.

Дальше началась катавасия с бегством из Тибета в Индию Далай-ламы и предоставление ему политического убежища, и стороны так и не решили территориальный спор.

В июле 1960 года между Китаем и Индией начались боестолкновения с участием армейских частей, сначала в восточной зоне Аксай-Чин, а затем и в западной. Бои достигли максимального накала в октябре – ноябре 1962 года, вплоть до того, что два города в секторе Валонг района Ладакх в Гималаях подверглись тяжёлой осаде, в результате чего китайцами была разгромлена индийская 4-я пехотная дивизия.

В конце 1962 года конфликт начал приобретать международный характер. Мао Цзедун запросил поддержки у СССР, но наша страна предпочла не впутываться в разборки и объявила нейтралитет, в то время как Великобритания и США одобрили поставки оружия Индии.

Баланс сил стал складываться не в пользу Пекина, и Мао объявил об одностороннем прекращении огня.

Ожесточённых боев, вроде тех, что имели место осенью 1962 года больше не повторялось, но рукопашные пограничные столкновения, перераставшие в перестрелку с убитыми и ранеными с обеих сторон продолжались до середины 1975 года. Далее стороны уже не использовали огнестрел и выясняли отношения в рамках «чьё кунг-фу сильнее».

15 июня 2020 года конфликт в Ладакхе вновь дошёл до смертоубийства.

В Китае считают, что пограничные столкновения с летальным исходом произошли из-за «высокомерия и безумия индийской элиты», якобы купившейся на индо-тихоокеанскую стратегию США, направленную на сближение со вторым по численностью государством мира.

На самом деле, считают наблюдатели, одной из причин обострения обстановки на границе спорной территории является строительство индийцами сети дорог вблизи долины реки Галван, чтобы создать транспортный паритет с более развитой дорожной инфраструктурой с китайской стороны, против чего, в свою очередь, выступает Пекин.

Эксперты сходятся во мнении, что горячий конфликт не выгоден ни одной из сторон пограничных разборок и всё, в конечном итоге, сводится к мудрости индийского руководства, которое могут искушать всевозможными плюшками американские варяги.

Что касается России, то Китай и Индия являются её стратегическими партнёрами и в интересах нашей страны нормализация отношений между двумя конфликтующими сторонами.