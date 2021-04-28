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28.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Погранслужба Украины: РФ лишь частично отвела свои войска от границ

Новости Украины

Россия проводит лишь частичный отвод от украинских границ ранее переброшенных туда военных подразделений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат… На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», – сказал главный украинский пограничник.

При этом он говорит, что остается скопление сил и техники ВС РФ в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области –  в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

«Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим», – заявил Дейнеко.

По его словам, еще рано говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины.

Примечательно, что киевский пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов утверждает, что к границам с Украиной перебрасываются лучшие российские подразделения.


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