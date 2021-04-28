Погранслужба Украины: РФ лишь частично отвела свои войска от границ

28.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Россия проводит лишь частичный отвод от украинских границ ранее переброшенных туда военных подразделений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат… На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», – сказал главный украинский пограничник.

При этом он говорит, что остается скопление сил и техники ВС РФ в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области – в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

«Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим», – заявил Дейнеко.

По его словам, еще рано говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины.

Примечательно, что киевский пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов утверждает, что к границам с Украиной перебрасываются лучшие российские подразделения.