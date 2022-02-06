Погребинский: «Байрактары, как птички, будут падать на Донбассе»

Вопрос поставок российского вооружения в ЛДНР напрямую зависит от статуса переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский же страшно любит Эрдогана за эти «Bayraktar». Вот когда эти «Байрактары», как птички, попадают на Донбассе, если не удастся Западу договориться хоть как-то с Москвой. И Москва просто будет вынуждена поставить более-менее современное вооружение на Донбасс. Это закончится тем, что эти все «Байрактары» умрут очень скоро, которые летают там где-то. Они этого не понимают, потому что мудаки», – сказал Погребинский.

«Если там (на переговорах – ред.) будет тупик с неясными перспективами, а поставка вооружения будет продолжаться Западом на Украину, то я думаю, что такое решение (поставок вооружения в ЛДНР – ред.) будет принято.

Я почему вспомнил про «Байрактары»? Потому что я видел в новостях показали, как белорусы посадили какой-то беспилотник, который залетал на территорию Белоруссии. Там же начинаются или начались учения. Он решил там что-то посмотреть. И его положили на землю и будут с ним разбираться. Аналогичная ситуация с «Байрактарами», если будет поставлено соответствующее оружие», – спрогнозировал политолог.