Погребинский: Началась эскалация

01.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Подразделениям украинской армии в «АТО» не выгодно соблюдать режим тишины, потому что во время мира не платят премиальные, а националисты Арсена Авакова просто выполняют приказ своего хозяина не допускать перемирия.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началась эскалация. Я не знаю, кто первый [стреляет], но говорить о перемирии сейчас вообще не приходится – каждый день стреляют, и каждый день погибают люди, как мирные жители, так и военнослужащие.

Тут надо иметь в голове один момент. Дело в том, что поддерживание состояния обстрелов и «неперимирия» – выгодно огромному количеству украинских военнослужащих, которые находятся там, на границе. Просто потому, что во время военных действий они получают повышенную зарплату. Они не получают её тогда, когда есть перемирие. Поэтому довольно сложно обеспечить перемирие, не поменяв людей на всех необходимых уровнях.

За это время президент точно не имел возможности поменять людей на всех необходимых уровнях, разобраться с этим «Азовом». Я не исключаю, что в отношении «Азова» это какая-то заказуха для того, чтобы дать понять, что Аваков нужен в кресле министра внутренних дел, он имеет на них влияние», – сказал политолог.

По мнению эксперта, украинский президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова министром МВД вовсе не из страха путча, так как Пётр Порошенко не имеет необходимых ресурсов для переворота.

«Есть две интерпретации этой истории с переворотом. Одна – что эта девушка (новоиспеченный депутат Лиза Богуцкая, – ред.) намеренно подставилась, чтобы сфотографировали её СМСку, чтобы объяснить, почему они голосуют за Авакова, хотя его не хотят. И вот, она объясняет, что Порошенко готовит переворот.

На мой взгляд, это чепуха полная. У Порошенко пока нет никаких ресурсов, чтобы готовить переворот. Вторая версия, что это просто такая «интересная» девушка, которая может до такого додуматься», – резюмировал Погребинский.