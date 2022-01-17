Погребинский, не выбирая выражений, обругал госсекретаря США Блинкена

Занимающаяся переговорами с Россией команда Госдепа в лице Энтони Блинкена и Виктории Нуланд должна быть уволена за абсолютную недоговороспособность.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы слышим, что американцы, как зайчики, говорят: «Да, да, мы услышали и на следующие неделе ответим, мы получили домашнее задание». Вот уже эта наглая Виктория Нуланд говорит: «Мы уже подготовили 18 вариантов вторжения России на Украину».

Я понимаю, когда есть 2-3 варианта, но когда их 18 – значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: «Мы в панике».

Я считаю, что группа Нуланд-Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться. Я не понимаю, как после всей этой фигни, которую они несут, могут просто забыться», – эмоционально охарактеризовал Погребинский работу американских переговорщиков.