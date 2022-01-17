Погребинский, не выбирая выражений, обругал госсекретаря США Блинкена

17.01.2022  16:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Занимающаяся переговорами с Россией команда Госдепа в лице Энтони Блинкена и Виктории Нуланд должна быть уволена за абсолютную недоговороспособность.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Занимающаяся переговорами с Россией команда Госдепа в лице Энтони Блинкена и Виктории Нуланд должна...

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«Мы слышим, что американцы, как зайчики, говорят: «Да, да, мы услышали и на следующие неделе ответим, мы получили домашнее задание». Вот уже эта наглая Виктория Нуланд говорит: «Мы уже подготовили 18 вариантов вторжения России на Украину».

Я понимаю, когда есть 2-3 варианта, но когда их 18 – значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: «Мы в панике».

Я считаю, что группа Нуланд-Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться. Я не понимаю, как после всей этой фигни, которую они несут, могут просто забыться», – эмоционально охарактеризовал Погребинский работу американских переговорщиков.

Далее обычно сдержанный эксперт не стал выбирать выражений.

«Эти люди абсолютно недоговороспособны, если этот мудак Блинкен сказал: «Если русские заходят, то их потом трудно выгнать». Любой вменяемый человек должен сказать: «У вас 180 или 350 военных баз по всему миру, что мы, не помним? Какие были манифестации на Окинаве, где японцы требовали, чтобы американцы убрались, потому что они насиловали женщин и кого-то избивали?» Никуда они до сих пор не ушли, они пребывают по всему миру, и взять такую наглость – сказать», – возмущался Погребинский.

Ранее в Брюсселе заявили, что Североатлантический альянс не собирается учитывать интересы и безопасность России и идти на компромиссы с Москвой.

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