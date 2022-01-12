МИД РФ – Западу: Россия готова к ответной конфронтации с НАТО

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Североатлантический альянс не собирается учитывать интересы и безопасность России и идти на компромиссы с Москвой.

Об этом в ходе брифинга по итогам встречи с представителями НАТО заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам. Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов Альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других», – сказал он.

Александр Грушко подчеркнул, что Россия готова к усилению конфронтации и будет отвечать на враждебные поползновения НАТО симметрично.

«Мы чётко исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал. Мы не дадим этого сделать. Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, то это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», – резюмировал дипломат.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам этой же встречи выдвинул Москве ультиматум вместо гарантий безопасности.