Погребинский: Не завидую Зеленскому, он пересек «красную линию» Путина

17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого сейчас на Украине пытаются привлечь к уголовной ответственности, вышел победителем в первой серии противостоянии с режимом.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора›, в интервью «Комсомольской правде› высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отвечая на вопрос, можно ли домашний арест Медведчука относить политическим репрессиям.

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«Стопроцентная политическая репрессия. У них нет никаких аргументов, чтобы защитить в суде свои претензии к Медведчуку. Понятно, что они даже в суд не пойдут. Им просто надо его бесконечно держать, например, в КПЗ. Они хотели держать его, но суд даже не решился в этой ситуации его отправить туда, а дал домашний арест. Очевидно, что если бы был суд, они бы просто выступили, как клоуны, эти прокуроры и прочие. Они просто абсолютно не готовы», – говорит эксперт.

«Но, конечно, всегда можно что-то найти, что можно доказать, – на любого человека. Здесь они даже этого не смогли сделать. Все, что они говорили, это полный, стопроцентный бред. И это очевидно всем, и все считают, что Медведчук просто победил в первой серии противостояния с этой правоохранительной системой», – считает политолог.

Также он не исключает, что эту ситуацию будут использовать США.

«Для американцев важно, чтобы Зеленский ни на какую уступку по минскому процессу, и вообще ни на что не пошел. И они как бы предполагают, что вдруг Путин согласится встретиться с Зеленский, и они до чего-то договорятся.

Для американцев это абсолютно неприемлемо. Поэтому они толкают президента, чтобы он арестовал Медведчука, что является просто «красной линией» для Путина… То есть он [Зеленский] перешел в категорию не просто таких как бы неправильных президентов Украины… Я ему не завидую», – резюмировал Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее победу Медведчука прогнозировал киевский журналист Дмитирий Гордон.