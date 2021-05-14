Гордон: «Медведчук может победить. Он – боец, а не пацан из подворотни»

14.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Затеяв борьбу с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, украинская власть должна быть готова к тому, что сражается с опытным бойцов, который может одержать победу.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил скандально известный пиаром шарлатанов, антироссийскими выпадами и рядом громких, но несбывшихся политических прогнозов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Гордон поддержал борьбу с «российской агентурой», представителем которой он считает Медведчука.

«Если сегодня Украина волевым решением не вычистит эту российскую агентуру, российская агентура возьмет верх. Потому что все это укладывается в политику гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины. Я считаю, что горячая фаза войны сегодня невозможна – это приведет к необратимым последствиям для России, и Путин это понимает, но гибридная война – это прекрасно с точки зрения России. И Медведчук, и такие, как он, стоят на острие этой гибридной войны…

Медведчук – боец. Это не пацан из подворотни, это серьезный человек, владеющий прекрасной юридической подготовкой. То, что он кум Путина – это, конечно, важно, но там не на пустом месте все это. Это цельная личность, имеющая характер, которая будет бороться, исходя из своих юридических знаний, в том числе. Готовы ли сегодня Генпрокуратура и суд к тому, что Медведчук в рамках закона будет методично отбивать обвинения против него? Готовы ли к тому, что он может выйти победителем в этой схватке с государством, и это тогда будет означать такое поражение и президента, и генеральной прокуратуры, и всех нас, кто любит свою страну и ненавидит российскую агентуру», – заявил Гордон.

Примечательно, что уже после майдана-2014 Гордон сам долгое время работал на телеканале 112, который связывают с Медведчуком.

Напомним, ранее в доме одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски.

Ему выписано подозрение в госизмене, а генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова просить депутатов Рады дать согласие на арест.

Политолог Юрий Романенко отмечал, что в преследовании оппозиционного политика Виктора Медведчука может быть замешан его партнер по партии ОПЗЖ, бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, который сыграл не последнюю роль в организации Евромайдана.