Погребинский о России: Это очень серьёзно, на моей памяти такого ещё не было

06.12.2021  00:09 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Озвученные Россией предупреждения о том, что размещение вооружений НАТО на Украине и расширение альянса на Восток являются «красными линиями» для Москвы – свидетельство беспрецедентно серьёзного ужесточения позиции Кремля.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученные Россией предупреждения о том, что размещение вооружений НАТО на Украине и расширение альянса...

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«Сейчас впервые за долгое время Россия заговорила более жёстким языком, теперь Россия говорит: «Мы требуем гарантировать нам безопасность». С намёком на то, что если Запад будет игнорировать интерес России, Москва заставит их не игнорировать. Это очень серьёзно, и на моей памяти такого ещё не было», – сказал Погребинский.

Интересно, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский не верит в скорое «нападение» России, но продолжает говорить об угрозе наступления русских из-за требований своих западных хозяев.

«У Зеленского болезненное пристрастие высказывается в том духе, что «Путин нападёт». Потом его подчинённый Данилов говорит: «Мы ничего такого не видим». На что Зеленский обратно говорит: «Я вижу, что Путин нападёт». А уже на пресс-конференции Зеленский заявил: «Вас запугивают». Иными словами, он реально не верит в нападение Путина.

Поскольку Путин никак не нападает, а все ключевые западные СМИ контролируются американцами, которые продолжают наговаривать кучу бреда о нападении России», – объяснил Погребинский.

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