Погребинский о России: Это очень серьёзно, на моей памяти такого ещё не было

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Озвученные Россией предупреждения о том, что размещение вооружений НАТО на Украине и расширение альянса на Восток являются «красными линиями» для Москвы – свидетельство беспрецедентно серьёзного ужесточения позиции Кремля.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас впервые за долгое время Россия заговорила более жёстким языком, теперь Россия говорит: «Мы требуем гарантировать нам безопасность». С намёком на то, что если Запад будет игнорировать интерес России, Москва заставит их не игнорировать. Это очень серьёзно, и на моей памяти такого ещё не было», – сказал Погребинский.

Интересно, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский не верит в скорое «нападение» России, но продолжает говорить об угрозе наступления русских из-за требований своих западных хозяев.

«У Зеленского болезненное пристрастие высказывается в том духе, что «Путин нападёт». Потом его подчинённый Данилов говорит: «Мы ничего такого не видим». На что Зеленский обратно говорит: «Я вижу, что Путин нападёт». А уже на пресс-конференции Зеленский заявил: «Вас запугивают». Иными словами, он реально не верит в нападение Путина. Поскольку Путин никак не нападает, а все ключевые западные СМИ контролируются американцами, которые продолжают наговаривать кучу бреда о нападении России», – объяснил Погребинский.