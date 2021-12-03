Зачем США подталкивают Зеленского к заранее проигрышному столкновению с РФ, – версия депутата Госдумы

03.12.2021  17:44 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, США, Украина
Новости Украины

США подталкивают Владимира Зеленского к заранее проигрышному столкновению с Россией на Донбассе, чтобы спровоцировать неизбежную после этого смену власти в Киеве и возвращение Украины «на содержание» у российской стороны.

Об этом эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США подталкивают Владимира Зеленского к заранее проигрышному столкновению с Россией на Донбассе, чтобы спровоцировать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«США хотят списать со своего баланса Украину и создать России проблемы по содержанию этой разорённой территории. Зеленского могут подговорить и обмануть, как в своё время подговорили Саакашвили. Здесь будет то же самое: «Мажешь нападать, НАТО на твоей стороне. Разгромим Россию». Но, как говорил Путин, любое вторжение в Донбасс, будет означать конец украинской государственности.

Мы, соответственно, сделаем всё, что от нас зависит – ликвидируем угрозу для Донбасса. Зеленский в любом случае останется без поддержки НАТО, потому что они не будут воевать за Украину. Потому что вся эта провокация не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы от неё избавиться» – сказал Матвейчев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинцы проиграли гибридную войну Москве, поэтому в ближайшее время Россия приступит к операции по защите русскоязычного населения Украины.

Кроме того, раньше в Донецке заявили, что Украина и её западные хозяева активно готовятся к началу полномасштабной войны в Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть