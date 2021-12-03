Зачем США подталкивают Зеленского к заранее проигрышному столкновению с РФ, – версия депутата Госдумы

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Новости Украины

США подталкивают Владимира Зеленского к заранее проигрышному столкновению с Россией на Донбассе, чтобы спровоцировать неизбежную после этого смену власти в Киеве и возвращение Украины «на содержание» у российской стороны.

Об этом эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США хотят списать со своего баланса Украину и создать России проблемы по содержанию этой разорённой территории. Зеленского могут подговорить и обмануть, как в своё время подговорили Саакашвили. Здесь будет то же самое: «Мажешь нападать, НАТО на твоей стороне. Разгромим Россию». Но, как говорил Путин, любое вторжение в Донбасс, будет означать конец украинской государственности. Мы, соответственно, сделаем всё, что от нас зависит – ликвидируем угрозу для Донбасса. Зеленский в любом случае останется без поддержки НАТО, потому что они не будут воевать за Украину. Потому что вся эта провокация не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы от неё избавиться» – сказал Матвейчев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинцы проиграли гибридную войну Москве, поэтому в ближайшее время Россия приступит к операции по защите русскоязычного населения Украины.

Кроме того, раньше в Донецке заявили, что Украина и её западные хозяева активно готовятся к началу полномасштабной войны в Донбассе.