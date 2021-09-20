Погребинский объяснил, что Зеленский запросто сдаст Коломойского американцам

20.09.2021 08:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент поддаться давлению со стороны западных «партнёров» и сдать олигарха Игоря Коломойского Соединенным Штатам.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коломойский сейчас находится в таком положении, что очень многое в его судьбе зависит от Зеленского. И я на месте Коломойского не доверялся бы Зеленскому. Мне кажется, что ещё какой-то небольшой элемент давления, и он его сдаст американцам. Сдаст запросто», – сказал эксперт.

Напомним, ранее в Киеве объяснили, что США уже неоднократно делали намёки украинскому руководству о необходимости «добровольно» сдать Игоря Коломойского Вашингтону.