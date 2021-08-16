Погребинский объяснил, как расценивать слова команды Зеленского по НАТО, ядерному оружию и ракетам США

16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Различные заявления окружения Владимира Зеленского о размещении американских ракет на Украине, скором вступлении бывшей советской республики в НАТО и т.п. – это блеф, поскольку Запад уведомлен Россией о существовании «красных линий», пересечение которых приведёт к непредсказуемым последствиям для всего мира.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ясная позиция Кремля, что Украина в НАТО – это красная линия, которая приведёт к резкому обострению отношений с Западом с непредсказуемыми последствиями для мира в целом. Это ясно выраженная позиция. Она была чётко сформулирована и при встрече Путина и Байдена, и в тексте статьи Путина «Украина и Россия – один народ». Это настолько ясно, что немцы и французы могут подумать о включении Украины в НАТО только в страшном сне. Это несерьёзно», – сказал Погребинский.

Эксперт подчеркнул, что последние громкие заявления команды Зеленского не имеют ничего общего с реальностью.

«Зеленский и компания продолжают жить в своём виртуальном пространстве «95 квартала». Они выпендриваются – а ну давай пригласим сюда «Пэтриоты», «а давай подумаем над тем, чтобы восстановить ядерный потенциал Украины». То есть, они говорят вещи, которые серьёзные люди говорить не должны. Об этом и думать бесполезно. Для тех, кто понимает, это явный блеф», – резюмировал Погребинский.