Погребинский объяснил, почему Порошенко оказался союзником Зеленского

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что многие украинцы считают Петра Порошенко и его команду оппозицией к действующему президенту Владимиру Зеленскому, их политические программы не отличаются даже в мелочах.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые делают такой вывод, что партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, якобы является одной из двух основных оппозиционных сил. Но в чём они отличаются по политической позиции? И никто же не сможет ответить из их сторонников.

Порошенко – за вступление в НАТО, Зеленский тоже. Порошенко – за вступление в Европейский союз, правящая партия тоже. Что бы вы ни взяли – они одинаковы в свой позиции. К примеру, Порошенко был за рынок земли, просто не решался его ввести, а Зеленский открыл.

Другие партии говорят, что против ЕС и НАТО, настаивают на том, чтобы избавится от внешнего влияния, а Порошенко сам и есть внешнее влияние. Мы же помним, как он говорил с вице-президентом США Джо Байденом – «Чего изволите?», – отметил эксперт.

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов подчеркнул, что новая украинская власть не только «поставила на стоп» все дела против экс-президента Петра Порошенко, но и делит с ним власть, назначая на важные должности самых грязных чиновников, связанных с бывшим главой государства.