17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Погребинский объяснил, почему Порошенко оказался союзником Зеленского


Несмотря на то, что многие украинцы считают Петра Порошенко и его команду оппозицией к действующему президенту Владимиру Зеленскому, их политические программы не отличаются даже в мелочах.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Некоторые делают такой вывод, что партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, якобы является одной из двух основных оппозиционных сил. Но в чём они отличаются по политической позиции? И никто же не сможет ответить из их сторонников.

Порошенко – за вступление в НАТО, Зеленский тоже. Порошенко – за вступление в Европейский союз, правящая партия тоже. Что бы вы ни взяли – они одинаковы в свой позиции. К примеру, Порошенко был за рынок земли, просто не решался его ввести, а Зеленский открыл.

Другие партии говорят, что против ЕС и НАТО, настаивают на том, чтобы избавится от внешнего влияния, а Порошенко сам и есть внешнее влияние. Мы же помним, как он говорил с вице-президентом США Джо Байденом – «Чего изволите?», – отметил эксперт.


Напомним, ранее юрист Андрей Портнов подчеркнул, что новая украинская власть не только «поставила на стоп» все дела против экс-президента Петра Порошенко, но и делит с ним власть, назначая на важные должности самых грязных чиновников, связанных с бывшим главой государства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть