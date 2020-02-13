Погребинский объяснил смысл заявления бывшего шептуна Зеленского

13.02.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление Андрея Богдана после его ухода с поста главы офиса президента Украины о том, что «теперь каждый сам за себя», было адресовано его уже бывшим соратникам по команде и не подразумевало, что Богдан перейдет в оппозицию.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас оппозиция двух сортов: сорт Порошенко (трудно представить, что он [Богдан] пройдет в эту компанию сумасшедших людей), и оппозиция Медведчука и компании (аналогично – трудно представить). Мне кажется, что он – человек, который получает удовольствие от жизни, не бедный. Я думаю что он вряд ли пойдет сейчас в политику.

Его фразу о том, что «каждый за себя», я понимаю не так. Я понимаю так, что была команда, несколько его заместителей, и деятельность этой команды строилась как «все заодно», была, должна была быть корпоративная этика этой команды. Теперь он уходит и говорит ребятам: «Ребята, а теперь каждый за себя». То есть он оставляет этих людей и констатирует тот факт, что « я ушел и теперь вы принимайте сами свои решения как вы хотите – остаться, работать как бы дальше с Зеленским или с другим руководителем. Мне кажется, в этом смысл его заявления», – сказал Погребинский.

Ранее Богдан шептал на ухо Зеленскому , как отвечать на тот или иной вопрос. При этом отмечалось, что своим поведением и панибратским отношением к президенту Богдан подрывает авторитет главы государства.