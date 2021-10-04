Погребинский: После Путина Украине может стать только хуже

04.10.2021 11:22 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Представители украинской власти напрасно надеются, что с уходом президента России Владимира Путина с должности главы государства политика РФ по отношению к Украине улучшится.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Представления о том, что Путин уйдет и тогда можно будет порешать… ну а почему, ребята, вместо Путина придет кто-то такой, с которым можно что-то порешать? Допустим, придет Шойгу. Или придет кто-то из политиков, которые сейчас второго ряда, но тем не менее, с заявкой серьезной. Прилепин Захар, который поучаствовал в войне на Донбассе и так далее. Это что, лучше для Украины будет? Я сейчас не хочу сказать, что это для России лучше, но я хочу сказать, что для Украины это точно хуже», – сказал эксперт.

«Путин опытный человек, много чего такого, что он мог бы сделать, массу проблем для Украины – он этого не делает. Я думаю, что по двум причинам. Первая причина – он сам об этом говорил, что близкий народ, он не хочет проблемы создавать для народа… Вторая заключается в том, что он, я бы сказал, остается человеком в значительной мере проевропейским», – заявил Погребинский.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае болезни президента России Владимира Путина Украина может за три дня захватить территорию Донбасса.