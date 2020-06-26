26.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Скандал, Украина
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Погребинский потребовал лишить мандата фашиствующую соратницу Зеленского


Главой парламентского комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, депутатом от партии «Слуга народа» Галиной Третьяковой, заявившей, что у безработных рождаются дети «низкого качества» и призвавшей стерилизовать малообеспеченных, должны заняться правоохранительные органы.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сказала представитель кКомитета по социальной политике, представитель правящей политической силы – это событие чрезвычайное. И нужно привлечь внимание общества. Я уж не говорю о том, что это повод для правоохранительных органов возбудить уголовное дело о разжигании социальной ненависти в стране – человеком, который призван решать социальные вопросы.

Я внимательно послушал, что говорит эта дама. Она произносит слова «общественные средства», но я с вероятностью 99 процентов предполагаю, она прошла грантовую школу. То есть с ней все ясно. Я считаю, что она должны быть как минимум лишена мандата, это самое минимальное.

Но на деле я считаю, чтобы неповадно было другим излагать евгенические взгляд, и вообще, по простому, чисто фашистские, нацистские, то надо было бы как минимум и отобрать мандат, но вообще-то правильно возбудить уголовное дело – человек публично обсуждает вещи, которые в приличном обществе вообще совершенно невозможны. Она вспоминает Великобританию. Разные там бывают оригинальные люди, не думаю, что в Европе это может как бы пройти мимо правоохранительной системы, в любой из европейских стран», – сказал политолог.


Как сообщал «ПолитНавигатор», после скандальных высказываний в Википедии мировоззрение Третьяковой характеризуется как фашиствующая философия. 

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