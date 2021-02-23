Погребинский: Приговор Стерненко – всего лишь осечка системы

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Осуждение убийцы и нациста Сергея Стерненко является всего лишь сбоем украинской системы, в которой оголтелые националисты могут спокойно нарушать закон, а потом давить на суды и требовать оправдательных приговоров.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Всё будет зависеть от того, как будет вести себя власть. Потому что это первый случай, когда власть перешла «красную линию» этих ребят («побратимов» Стерненко – прим. ред.). Они до сих пор не позволяли рассматривать дела на своих по закону – они давили на суд, и у них всё получалось. Сейчас осечка.

Если власть не сможет удержать сегодняшнюю ситуацию и будет дальше идти на уступки, то мы будем знать, что существуем в стране, где вообще закон не только игнорируется, а часть общества цинично демонстрирует, что и не собирается соблюдать закон.

И часть власти, поскольку суд это тоже власть, идёт на уступки. А дальше будем смотреть – мы не знаем, что будет происходить», – сказал он.

Однако, по мнению Михаила Погребинского, украинские правоохранители должны были задержать националистов, которые сегодня пытались надавить на одесский суд и заставить его оправдать Стерненко.

«Я считаю, что парни, поддерживающие этого Стерненко, имеют право поддерживать. Но ты должен уважать и украинскую судебную институцию. Если ты её не уважаешь, то у нас есть законы, которые должны были использовать судьи, которые там были.

Я считаю, что этих «побратимов» надо было задержать и разобраться с ними. Ведь у нас будет ещё два дела по Стерненко, которые будут рассматриваться», – резюмировал эксперт.