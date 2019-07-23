Погребинский рассказал, чего панически боятся американцы на Украине

23.07.2019, Киев

Если президент Украины Владимир Зеленский не найдет общий язык с Москвой и Донбассом, то перспективы улучшения ситуации внутри Украины будут очень печальны»

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Зеленский сам вышел на связь с Москвой. Его никто не принуждал к звонку. Значит, у него есть желание диалога. По мере пребывания президентом, он будет осознавать неизбежность переговоров с Россией. Это в его интересах», – сказал Погребинский.

При этом он прогнозирует, что президент будет сопротивляться личным прямым переговорам с ЛДНР но может использовать для переговоров премьера или оппозицию.

«Важно, чтобы команда Зеленского осознала: украинский интерес и американский интерес – это разные вещи. Вот если он это осознает, или если ему это объяснит Коломойский, то он умерит свой критический пыл в адрес команды Медведчука-Бойко. И станет использовать их для своих целей, а не третировать их.

Это то, чего боятся американцы. Любой компромис между Киевом и Москвой, неконтролируемый американцами, – это ущерб США. Понятно, что Зеленский пришел не деньги зарабатывать, а менять страну. Он должен снять проблему с войной. А это возможно только если он найдет общий язык с Донбассом и Москвой. Если он этого не поймет, то его перспективы улучшения ситуации внутри Украины будут очень печальны», – прогнозирует политолог.

При этом он говорит, что Зеленский был прозападным обывателем и останется прозападным политиком.

«Вряд ли Зеленский превратится в копию Порошенко с истеричной русофобией. Будет более умеренным, без провокационных выпадов типа – отправить украинские корабли в Керченский пролив. Но для него пророссийскость – это движение в сторону консервативных ценностей. А Зеленский – дитя либерального времени», – резюмировал Погребинский.