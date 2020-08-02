Погребинский рассказал, как белорусский президент прогнулся под националистов

02.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Александр Лукашенко отдал приказ о задержании граждан РФ, чтобы задобрить белорусских националистов и компрадоров, продемонстрировав им свои антироссийские настрения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я иногда общаюсь с коллегами, бывшими и нынешними политиками Белоруссии, в основном из оппозиционного лагеря, все они настроены прозападно. И все они иронически комментируют то, что происходит, они прекрасно понимают, что это игра Лукашенко.

Кто-то, видимо, его убедил в том, что сейчас есть прозападные настроения у молодёжи, которая готова будет протестовать будет против результатов выборов, если они будут в пользу Лукашенко.

И весь этот цирк придумали для того, чтобы показать, что он тоже прозападный и антироссийский, и поэтому никакие протесты не могут быть основанием для обвинений Лукашенко, он на той же самой стороне, он честный и побеждает, и так далее. Мне кажется, что это самая убедительная версия происходящего», – сказал Погребинский.

Он подчеркнул, что Лукашенко не станет выдавать задержанных Киеву, однако Москва всё равно излишне мягко реагирует на антироссийскую выходку белорусского президента.

«Российское руководство высказывается в духе: «Ничего, пройдёт пару дней, мы понимаем, что всё закончится нормально». Хотя это уже выходит за всякие рамки и всякие красные линии. Хотя я не думаю, что их выдадут Украине, но даже если не выдадут – как можно относиться к этому цирку, это же очевидно?

Я общался и с некоторыми моими европейскими коллегами, они тоже считают, что это типичный цирк, который устроил Лукашенко», – резюмировал эксперт.