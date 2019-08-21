Погребинский рассказал, кого боится Зеленский

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на лозунги, не готов к миру на Донбассе. Этому противится он сам, его окружение и радикальная часть общества.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, президент боится кучки радикалов, которые не могут преодолеть проходной барьер в Раду, но контролируют улицы.

«Мы видим, что желание Зеленского двигаться навстречу миру наталкивается на сопротивление и внутри самого Зеленского, и его окружения, и в обществе. Есть люди, которые голосовали за Порошенко – четверть украинских избирателей. Есть люди, которые говорят: «Мы за мир, но на наших условиях».

И есть очень серьезная сила мобилизованная, активная, людей, которые не могут преодолеть барьер на парламентских выборах, но которые могут навязать свою волю на улицах. Похоже на то, что Зеленский их боится… Если бы так не было, то его команда была бы немножко другой, там бы не было таких людей, как Потураев, например», – заявил Погребинский.

Напомним, что советник Владимира Зеленского Никита Потураев призывал «сажать на кол» и «рубить головы» восставшим жителям ЛДНР.