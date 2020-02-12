Погребинский рассказал о тупике Зеленского

12.02.2020, Киев, Максим Карпенко

С приходом на должность главы Офиса президента Украины Андрея Ермака вряд ли будет активизирован минский процесс, а Киев не пойдет на выполнение взятых на себя обязательств.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все решения, которые были приняты на Парижском саммите, так и не реализованы, не выполнены. Так что тут, я думаю, никакого успеха у него нет. Успех реальный у него [Ермака] есть в вопросах договоренностей по газу и в обмене удерживаемыми лицами. Так что я бы не стал сейчас слишком оптимистические прогнозы делать в отношении того, что ему удастся как-то продвинуть или вывести из тупика минский процесс.

Пока он находится в тупике, собственно, в точно таком же, в каком он находился раньше, я имею в виду при президентстве Порошенко. Просто сейчас нет того, что было при Порошенко, когда Кремль вообще отказывался с ним общаться. Сейчас есть позиция Кремля, смысл которой заключается в том, чтобы держать двери открытыми. Если команда Зеленского будет готова давать какие-то конструктивные предложения по продвижению минского процесса, я понимаю так, что Кремль готов их выслушать, как-то обсуждать и двигаться в направлении прекращения противостояния», – заявил Погребинский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что встреча глав МИД стран «нормандской четверки», которая должна была состояться 14 – 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, оказалась на грани срыва.