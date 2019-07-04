Погребинский шокирован – русофобы промыли мозги его внукам

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на смену власти, антироссийская пропаганда на Украине продолжает занимать значительную часть информационного поля.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антироссийская пропаганда жива до сих пор, и она очень влиятельна. Например, канал Коломойского «1+1» покрывает значительно больше аудитории, чем все каналы, которые приписывают Медведчуку, вместе с «Интером». Так что это по-прежнему живо и работает», – отметил Погребинский.

В качестве примера Михаил Погребинский рассказал о своих внуках, на которых повлияла пропаганда.

«Я ощущаю действие яда законов об украинизации на своих внуках. Они учились в школе, сейчас оба в университетах, и они находятся в информационном поле украинизации в университете и в школе. Соответственно, они понимают историю так, как им преподавали. Оба относятся к моей позиции настороженно», – сказал политолог.

Также, по его мнению, противоречащие друг другу заявления членов команды Владимира Зеленского являются не продуманной политикой по удержанию разношёрстного электората, а обыкновенной некомпетентностью.

«Некоторые считают это специальной игрой, когда один член команды говорит, как бы в адрес избирателей Юго-Востока: «Надо дать возможность там людям говорить на своём языке». А другой, из этой же команды, говорит, что это его личное мнение, а у нас в партийной программе такого не написано.

Но я так не считаю. Я считаю, что они балбесы, которые политически чрезвычайно неопытны, и несут всякую ахинею, говорят что попало. Это не какая-то обдуманная стратегия по сохранению избирателей Востока и Запада, а болтовня безответственных людей», – резюмировал Погребинский.