Погребинский становится советником Порошенко

28.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Чтобы хоть как-то увеличить свой катастрофически низкий рейтинг, президенту Украины Петру Порошенко надо начать решать конфликт в Донбассе мирным путём.

Такой совет главе украинского государства в эфире канала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», дал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Я бы сказал так: у него действительно есть шанс, но для этого ему нужно проснуться, встать с правильной ноги и сказать: «Я обещал мир. Хотите, не хотите, но я обещал своему окружению, я сделаю первые шаги для достижения этого мира». Они прописаны, но можно ли себе представить, что он на это решится?», – задался вопросом эксперт.

Он напомнил также об извинениях украинского президента, которые тот публично принёс украинскому народу за невыполнение обещание закончить войну.

«На прошлой неделе он извинялся, но это ведь не значит, что тема исчерпана. Он же хочет быть президентом. Я считаю, что поскольку есть большинство людей, которые говорят, что проблема мира – это проблема №1, и если ты покажешь, что двигаешься в этом направлении, пусть не полностью, но движешься, тогда, возможно, у Порошенко и рейтинг увеличится», – не исключает Погребинский.

«Нельзя исключать, но у Порошенко нет каких-то серьёзных конкурентов, которые имеют 40% рейтинга, ну нет таких», – подчеркнул Погребинский.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что ряд украинских политологов тут же прокомментировали извинения Петра Порошенко. Так, Руслан Бортник считает, что слова президента – это манипуляция общественным мнением, так как после этих слов не последовало никаких новых шагов по урегулированию конфликта. В свою очередь, киевский политолог Александр Семченко уверен, что этими словами Порошенко в очередной раз обманул украинцев.