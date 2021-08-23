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23.08.2021 09:18 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Погребинский: «В Киеве Меркель проявила неадекватность»

Новости УкраиныКанцлер Германии Ангела Меркель, похвалив Украину за отказ от переговоров с ЛДНР, фактически пошла...

Канцлер Германии Ангела Меркель, похвалив Украину за отказ от переговоров с ЛДНР, фактически пошла против Минских соглашений.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Ангела Меркель проявила некоторую неадекватность в оценке проблем «нормандской четверки», похвалив Киев за отказ от прямых переговоров с непризнанными республиками Донбасса. Это явно противоречит Минским соглашениям, при этом ранее подобные заявления в Берлине не звучали», — сказал политолог.

Правда, он призвал не делать окончательных выводов на основе исключительно официальных заявлений.

«В ходе переговоров один на один Ангела Меркель вполне могла предупредить Киев, что игра на обострение с Москвой грозит ему новыми проблемами, а также призвать не играть против Германии и «Северного потока-2». Учитывая это, окончательные выводы о будущем урегулирования на востоке Украины и отношения Киева к «Северному потоку-2» можно будет сделать только после предстоящих переговоров Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», — считает Погребинский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Меркель заявила:

«Проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер. Потому что Россия является участником этого конфликта. И потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов».

Более подробно читайте: Меркель выступила против важнейшего пункта Минских соглашений

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