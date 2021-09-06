Погребинский: «Встреча Зеленского и Байдена чревата опасными последствиями для Украины»

06.09.2021 11:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Американский президент Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой фактически выдал киевскому истеблишменту «демократическую индульгенцию» на любые преступления, в том числе против Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких упоминаний о реализации Минских соглашений не было. Более того, американский президент позитивно оценил демократию, верховенство права, и всё такое прочее на Украине. Хотя они прекрасно знают, что здесь происходит. На этом фоне одобрить политику Зеленского в смысле демократии и верховенства права – предельный цинизм. Он означает, что всем недемократическим грехам, которые происходили и происходят у нас сейчас, американский президент выдал индульгенцию», считает эксперт.

«Это поощряет украинскую власть, которая такой акцентированной поддержки со стороны европейцев не видит – они хотя бы напоминают, что Минские соглашения надо выполнять, в том числе и Украине. А Байден ни разу не упоминал Минские соглашения. Поэтому президент должен быть всем доволен, но это чревато очень опасными последствиями для Украины», – сказал политолог.

При этом он подчеркнул, что США не станут ввязывать в вооруженное противостояние с Россией ради того, чтобы защитить Украину.

«Для Украины разговоры «мы вам поможем в военном плане, выделим деньги» тоже можно использовать не на демократию. Это может подталкивать горячие головы украинской власти к каким-то очень опасным действиям на востоке Украины, я уже не говорю про Крым. Тогда все эти разговоры Байдена о «мы вас не бросим» на сто процентов окажутся пустым звуком. Потому что на фоне «мы вас не бросим» сказаны слова об изменении внешнеполитической доктрины Байдена – никакого участия в военных конфликтах за пределами США.

А я думаю, что все наши кулебы, арестовичи и прочие порошенки этого не читают. Они читают «мы вас не бросим», – резюмировал политолог.