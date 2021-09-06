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06.09.2021 11:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Погребинский: «Встреча Зеленского и Байдена чревата опасными последствиями для Украины»

Новости УкраиныАмериканский президент Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой фактически выдал киевскому истеблишменту...

Американский президент Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой фактически выдал киевскому истеблишменту «демократическую индульгенцию» на любые преступления, в том числе против Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких упоминаний о реализации Минских соглашений не было. Более того, американский президент позитивно оценил демократию, верховенство права, и всё такое прочее на Украине. Хотя они прекрасно знают, что здесь происходит. На этом фоне одобрить политику Зеленского в смысле демократии и верховенства права – предельный цинизм. Он означает, что всем недемократическим грехам, которые происходили и происходят у нас сейчас, американский президент выдал индульгенцию», считает эксперт.

«Это поощряет украинскую власть, которая такой акцентированной поддержки со стороны европейцев не видит – они хотя бы напоминают, что Минские соглашения надо выполнять, в том числе и Украине. А Байден ни разу не упоминал Минские соглашения. Поэтому президент должен быть всем доволен, но это чревато очень опасными последствиями для Украины», – сказал политолог.

При этом он подчеркнул, что США не станут ввязывать в вооруженное противостояние с Россией ради того, чтобы защитить Украину.

«Для Украины разговоры «мы вам поможем в военном плане, выделим деньги» тоже можно использовать не на демократию. Это может подталкивать горячие головы украинской власти к каким-то очень опасным действиям на востоке Украины, я уже не говорю про Крым. Тогда все эти разговоры Байдена о «мы вас не бросим» на сто процентов окажутся пустым звуком. Потому что на фоне «мы вас не бросим» сказаны слова об изменении внешнеполитической доктрины Байдена – никакого участия в военных конфликтах за пределами США.

А я думаю, что все наши кулебы, арестовичи и прочие порошенки этого не читают. Они читают «мы вас не бросим», – резюмировал политолог.

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