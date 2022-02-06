Погребинский: Зе-команда на радость Эрдогану уничтожает украинский бизнес

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Новости Украины

Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, произошедшее во время визита в Киев Реджепа Эрдогана, – это предательство национальных интересов Украины со стороны команды президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту задали вопрос, зачем Украине зона свободной торговли с Турцией.

«Думаю, этот вопрос должен затрагивать украинский средний бизнес. Я сам хожу на рынок, в магазины. Например, турецкие помидоры стоят в пять раз дешевле, чем выращенные под Киевом. Конечно, турецкие помидоры будут покупать люди с малым и средним достатком. А не украинские. Эксперты говорят, что сейчас Украина не заинтересована в зоне свободной торговли, так как огромное количество украинского бизнеса не выдержит конкуренции с турецкими. Потому, это безобразие, очередная сдача национальных интересов этой Зе-командой», – заявил Погребинский.