Погребинский: Зе-команда на радость Эрдогану уничтожает украинский бизнес

06.02.2022  00:02 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Сельское хозяйство, Турция, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, произошедшее во время визита в Киев Реджепа Эрдогана, – это предательство национальных интересов Украины со стороны команды президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, произошедшее во время визита в Киев...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Эксперту задали вопрос, зачем Украине зона свободной торговли с Турцией.

«Думаю, этот вопрос должен затрагивать украинский средний бизнес. Я сам хожу на рынок, в магазины. Например, турецкие помидоры стоят в пять раз дешевле, чем выращенные под Киевом. Конечно, турецкие помидоры будут покупать люди с малым и средним достатком. А не украинские.

Эксперты говорят, что сейчас Украина не заинтересована в зоне свободной торговли, так как огромное количество украинского бизнеса не выдержит конкуренции с турецкими. Потому, это безобразие, очередная сдача национальных интересов этой Зе-командой», – заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть