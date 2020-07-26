Погребинский: Зеленский сорвёт перемирие, потому что боится нацистов

26.07.2020, Киев

Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский боится провоцировать националистов, которые снова будут жечь шины под его домом и требовать войны на Донбассе, потому намерен сорвать выполнение Минских соглашений и попытаться свалить ответственность на президента РФ Владимира Путина и европейских лидеров.

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Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если в понедельник не получится реализовать Минские договорённости, то Зеленский скажет: я предложил подписать Путину и Макрону, а они отказываются, а если они отказываются, значит, виноваты они, а не я, который хороший и замечательный. Это всё игра «95 квартала» со службами тысяч людей и, к сожалению, мне кажется, что в полной мере наш президент этого не осознаёт.

У него главная мотивация – не стать объектом атаки, потому что он не договорился, и опять соберутся националисты, и будут жечь шины и кричать: никаких договорённостей с Донбассом, только война и только на наших условиях», – отметил эксперт.

Напомним, ранее в МИД ДНР заявили, что, несмотря на достигнутые в Минске при поддержке России и ОБСЕ договорённости о прекращении огня в Донбассе, Зеленский, воспользовавшись надуманным предлогом, сорвал наступление перемирия.