Зеленский срывает перемирие в Донбассе

24.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на достигнутые в Минске при поддержке России и ОБСЕ договорённости о прекращении огня в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский, воспользовавшись надуманным предлогом, сорвал наступление перемирия.

Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С очень неприятным удивлением ознакомились с высказыванием президента Украины о том, что для вступления в силу достигнутой на Минской площадке договоренности о дополнительных мерах по контролю действующего бессрочного перемирия, они якобы должны быть подписаны представителями стран «нормандской четверки».

Практически 5 месяцев крайне сложного и напряжённого процесса переговоров ушло у нас на то, чтобы добиться от украинских представителей согласования и подписания чётких обязательств по мерам обеспечения режима прекращения огня. Принципиально важным моментом было подписание данных обязательств со стороны Украины – как раз для того, чтобы лишить украинские власти какой-либо возможности игнорировать и саботировать выполнение данных договорённостей.

Кроме того, эти меры не только были подписаны украинской стороной и представителями Республик, но также завизированы посредниками переговоров – ОБСЕ и Российской Федерацией», – сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что для прекращения огня вообще не нужны подписи каких-либо гарантов – достаточного зафиксировать обоюдное желание конфликтующих сторон.

«Важно понимать, что под такими договоренностями вообще не нужны дополнительные подписи, ведь самым существенным и ключевым является как раз факт письменной фиксации согласия на выполнение данных мер сторон конфликта – Киева и республик, поскольку это именно наши с Украиной обязательства. Но мы благодарны России и ОБСЕ, что они выразили свою поддержку указанных договорённостей и письменно её засвидетельствовали.

Тем не менее, уже на следующий день после подписания мер по обеспечению перемирия украинский президент аннулировал подпись своего представителя в Контактной группе. Тем самым Владимир Зеленский буквально одной фразой отменил весь достигнутый с таким трудом в ходе Минских заседаний прогресс в урегулировании конфликта.

Очевидно, что такой шаг руководителя Украины является продолжением той деструктивной политической линии, которая была задана постановлением Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, когда в украинском законодательстве были закреплены положения, грубейшим образом нарушающие Минские соглашения», – добавила Никонорова.

Также министр выразила недоумение ситуативно меняющейся позицией Киева, из-за чего с ним невозможно о чём либо договариваться, и обратилась к гарантам Минских соглашений с просьбой повлиять на украинское руководство.

«Мы обращаемся к гарантам Минских соглашений и ко всему мировому сообществу с призывом оказать все возможное влияние на руководителя Украины с тем, чтобы не позволить ему сорвать договорённости, от которых зависят жизни тысяч людей. Мы со своей стороны к реализации всех взятых на себя обязательств готовы, однако это не односторонний процесс – Украина также должна проявить волю к реализации мирных соглашений», – резюмировала представитель ДНР.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что несмотря ни на какие договорённости, ВСУ не будут соблюдать перемирие в Донбассе.