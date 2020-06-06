06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Погребинский: Зеленского хотят сменить более адекватным Разумковым


Есть подозрения, что спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова готовят оперативно заменить на посту президента Украины Владимира Зеленского, когда у того окончательно рухнет рейтинг.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог дал оценку тому, что Зеленский назначил на должность нового «языкового омбудсмена» львовянина Святослава Литинского, называвшего русских «свинособаками».

«Вы спрашиваете – думает он или не думает? Он не думает, он откупается, показывая, что я такой же как вы, даже лучше вас националист, потому что у меня будет такой «шпрехенфюрер».

Когда он может остановиться и подумать? Это когда опросы общественного мнения покажут, что его рейтинг обрушился, что эти люди, которые рассчитывают, что он будет защищать интересы Востока, Юга и Центра страны [разочаруются]. Это не означает, что он не будет защищать Галичину, он президент всех, но для него могут быть какие-то приоритеты или в крайнем случае какое-то равновесие. Ничего же этого нет. Он же сказал когда-то: надо подумать насчёт закона о тотальной украинизации.

Сейчас Разумков об этом говорит, и у меня есть подозрения, что кто-то готовит Разумкова заменить Зеленского в тот момент, когда понятно будет, что он должен будет взяться за голову и сказать: «Боже, куда я попал, я ухожу». У нас по Конституции Разумков должен замещать должность президента», – рассказал эксперт.

«Может быть и неплохой вариант, он часто говорит значительно более разумные вещи. Сейчас мне интересно, я читал только в СМИ информацию о меморандуме МВФ. То, что я читал – это тихий ужас, это такая демонстрация подобострастной готовности исполнять всё, что вздумается начальникам из МВФ, соответственно из Госдепа, что это позор даже для маленькой страны, не говоря о такой большой европейской стране. Но вот Разумков сказал, что на самом деле там может не совсем так, как написано», – добавил Погребинский.

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