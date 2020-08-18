Погрузив бунтарскую Западную Боснию в нищету, Сараево добивает ее мигрантами

18.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Жители Велика-Кладуши, в 90-е годы столицы союзной сербам бошнякской Республики Западная Босния, разгромленной исламистами, взяли в блокаду мигрантский лагерь, обитатели которого регулярно нападают на местных и жгут дома.

Чаша терпения горожан переполнилась после того, как в город прибыла очередная партия мигрантов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на сегодняшний день в расположенном в городе мигрантском лагере «Мирал» проживает более 1 тысячи 300 человек уроженцев Ближнего Востока, Северной Африки, Пакистана, Афганистана и Бангладеш. Обитатели лагеря уже зарекомендовали себя с худшей стороны, постоянно нарушая общественный порядок, нападая на местных жителей, совершая налеты на близлежащие дома и квартиры, а также поджигая пустующие дома, которых в немало в умирающем городке.

Поэтому накануне автобусу с очередной партией приезжих, просто не дали остановиться в Велика-Кладуше, а один из местных жителей даже разбил лобовое стекло у транспорта. Дальнейшему развитию конфликта препятствовала прибывшая на место полиция.

Нужно отметить, что до активного противостояния с пришлыми и властями жители Велика-Кладуши выходили в мирные пикеты с просьбой обратить внимание на проблему, но не дождались реакции как от местных, так и центральных сараевских властей. В итоге горожане взяли мигрантский лагерь в осаду, и сейчас входы и выходы к нему охраняет полиция.

Во времена Югославии Велика-Кладуша, как и вся окрестная территория «Цазинской краины» были процветающим местом, центром крупнейшего холдинга «Агрокомерц» импортировавшего изделия пищевой промышленности и сельского хозяйства зарубеж. Глава предприятия Фикрет Абдич был конкурентом лидера исламистов и сепаратистов Алии Изетбеговича в борьбе за власть в БиГ, выступая против выхода из состава Югославии и межэтнической войны. В итоге, он учредил собственную Республику Западная Босния, которая была союзницей Республики Сербской и Республики Сербская Краина вплоть до ее уничтожения в 1995 году сараевскими войсками.

Исламисткая власть обанкротила «Агрокомерц» и занятую территорию, отобрав активы предприятия и опустошив их. Фикрет Абдич получил десятилетний строк по сфабрикованному обвинению в «военных преступлениях», выйдя на волю он вновь избрался мэром Велика-Кладуши, но не смог вывести город из упадка, поскольку власти Сараево постоянно вставляли ему палки в колеса, вплоть до организации покушений на него.

В июне этого года Абдич был арестован и обвинен сразу по нескольким статьям: «Злоупотребление служебным положением и полномочиями», «Нарушение равноправия (свободной конкуренции – ред.) при осуществлении хозяйственной деятельности», «Недобросовестные деловые операции», «Создание монопольного положения на рынке» и «Недобросовестная работа на (государственной) службе». И, несмотря на преклонный возраст, и по сей день остается за решеткой.

С начала мигрантского кризиса в БиГ власти Сараево начали превращать территорию Западной Боснии в своего рода отстойник для нелегалов, мигрантов селили в опустевших цехах «Агрокомерца», а также в специальных лагерях, таких как «Мирал». После появления иностранцев в крае с отрицательной динамикой населения – молодежь стремится покинуть депрессивный регион, где нет работы, криминальная обстановка там резко обострилась.