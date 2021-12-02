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Новости Украины

Не Россия, а Украина осуществляет агрессивные действия против страны-соседа, о чем свидетельствует сегодняшнее сообщение ФСБ о разоблачении новой группы украинских диверсантов, члены которой занимались шпионажем и готовили теракт в Крыму.

Однако Киев, полагающийся на заступничество американцев, напрасно игнорирует уроки истории, по сути, повторяя недружественную политику Польши против СССР в первой половине XX века, обернувшуюся в итоге очередным разделом польского государства. Об этом заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

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«Вообще, как ни странно, Украина очень похожа на Польшу времен 20-30 годов, которая, совершенно не стесняясь, вела против красной России подрывную работу. Чем это закончилось для Польши, мы помним. Я думаю, что для Украины это может закончиться примерно тем же самым. То, что они здесь работают, работают против нас, готовят диверсантов и строят планы на эту тему – это все вытекает из той власти, которая сейчас есть на Украине. Конечно, мы должны реагировать, вот мы их выявляем, нейтрализуем. Если, не приведи Бог, они что-то делают, то я думаю, это будет последнее, что сделает сегодняшняя Украина», – рассуждает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил «ПолитНавигатору», что решением проблемы может быть только свержение марионеточного прозападного режима в Киеве.

«Это было, есть и будет постоянно, пока будет существовать эта власть в Киеве. Россия, на мой взгляд, эффективно действует с помощью своих спецслужб, полиции. Но проблема будет в целом решена, когда будет устранена существующая власть на Украине», – заявил Кедми.

Политолог Алексей Марытнов считает, что общественность узнает далеко не обо всех недружественных действиях Киева.

«Насколько я себе представляю, 99,9% подобной активности просто не попадает в новости. Мы отвечаем соответствующим образом, шпионы задерживаются, высылаются те, кто должны высылаться, а те, кто является пособниками, попадают под уголовную ответственность. Эта деятельность пресекается путем активной работы соответствующих структур, обеспечивающих государственную безопасность», – заявил Мартынов.

Если отбросить дипломатический язык, уже сегодня подрывная деятельность Украины против России может считаться войной, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Украина ведет против России войну. Создание диверсионно-террористического подполья, шпионской сети – это один из элементов организованной Украиной политики в адрес России. В этих условиях органы ФСБ проявили профессионализм, выявив и обезвредив людей, которые работали на военную разведку Украины и СБУ», – заявил Коротченко.