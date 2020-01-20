Пойдет ли Россия на освобождение русских Украины?

20.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Идея российского политолога, члена комисси по подготовке изменений в Конституцию РФ Богдана Безпалько о закреплении в Основном законе нормы, позволяющей включать в состав России отдельные районы соседних государств, получит популярность в российском обществе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Это был бы разумный ход, но не слишком ли он радикальный при нынешней российской политике по отношению к соседним государствам? Действительно, ни Крымом, ни Донбассом возможность такой ирриденты не ограничивается. Она, как минимум, распространяется на весь юго-восток Украины.

Да практически на всю территорию Украины, на практически всю территорию Белоруссии, на большую часть территории Казахстана и кто там еще захочет к нам присоединиться, я думаю, что Абхазия и Южная Осетия в несколько другой внешнеполитической ситуации давно бы уже вошли в состав Российской Федерации.

Такое право необходимо прописать, но сделать это нужно достаточно деликатно, на мой взгляд, чтобы не задирать этих соседей, так называемых наших партнеров. Хотя, по большому счету, толку от них для России не так много. Достаточно вспомнить, что ни Казахстан, ни Белоруссия не признали российского статуса Крыма, а это ближайшие союзники Российской Федерации.

Тут вопрос принципиальный: с кем Россия на поле «Русского мира» в рамках своих программ соотечественников взаимодействует? Взаимодействует ли она с самим этим Русским миром, то есть с соотечественниками или с различного рода политическими государственными элитами в тех государствах, в которых оказались большие массы наших соотечественников.

Пока на протяжении последних 30 лет Российская Федерация шла как раз вторым путем. Небольшой зигзаг был проделан в 2014 году, но сказать, что тогда что-то поменялось капитально, наверное, нельзя – мы видим продолжение той политики, которая сложилась еще в начале 90-х годов. Поэтому, да, это было бы очень важно и принципиально – включить такое положение, но это зависит, прежде всего, от того, как видится дальнейший политический курс Российской Федерации в ближнем зарубежье», – заявил Никифоров.

С ним согласился известный российский политолог Сергей Марков, по мнению которого, дальше общественной поддержки эта инициатива не дойдет – ее вряд ли закрепят в Конституции, поскольку в своем послании президент РФ Владимир Путин четко отметил, какие именно изменения будут внесены.

«Она популярная будет, поскольку идея воссоединения Русского мира, конечно, популярна. Особенно в условиях идеологического вакуума и господства постмодернистских тенденций, идея этнического национализма, конечно, охватывает миллионные массы просто потому, что никаких других идей нет практически. Тем более, в условиях, когда совершенно очевидно, что в Украине существует террористическая хунта, которая использует Зеленского в качестве ширмы и проводит политику дерусификации.

Руководство этой хунтой – это офицеры американских спецслужб, которые и формулируют основные направления этой повестки. В этих условиях, конечно, идея освобождения русских в Украине очень популярна. Но обсуждаться это не будет, потому что Путин четко сказал, что работа этой группы по изменению Конституции ограничится теми темами, которые уже были заявлены», – заявил Марков.

Напомним, ранее Безпалько заявил, что в Конституции Российской Федерации должно быть закреплено право на присоединение к территории РФ любого региона Белоруссии и Украины.