Пока «Азов» маршировал под свастиками, Зеленский обещал залить Мариуполь западными деньгами

15.06.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мариуполь, где посетил местную диалоговую платформу, проигнорировав торжественные мероприятия нацполка «Азов» в честь пятилетия взятия города под контроль Киева.

О визите сообщает официальный сайт президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Зеленский прибыл в мультихаб «Spalah», чтобы «пообщаться с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса», где ознакомился с презентацией программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Зеленский назвал малый и средний бизнес «кровью для организма страны».

Не отклоняясь от привычного репертуара, он вновь повторил тезисы о «государстве в смартфоне» и реформе правоохранительных органах. Кроме того, Зеленский особо отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – рассказал украинский президент.