Пока Эрдоган обсуждает Сирию в Сочи, турецкий посол в Киеве успокаивает бандеровцев

22.10.2019, Киев, Игорь Петров

То, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал депутатов российской Госдумы от Крыма на многосторонней президентский встрече 11 октября, было просто жестом вежливости.

Об этом в интервью каналу «Громадське ТБ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Киеве Ягмут Ахмед Гульдере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция Турции по Крыму была четкой и неизменной с марта 2014 года. Мы не признаем аннексии. Эта позиция действует и сегодня.

Это рукопожатие в рамках многосторонней президентский встречи было просто приветствием иностранных гостей, его не надо интерпретировать как какие-то изменения в турецкой политике», – сказал дипломат.

Интервью Гульдере вышло в эфир украинского ТВ в день, когда турецкий президент проводил в Сочи переговоры с Владимиром Путиным по Сирии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно в Стамбуле в составе официальной делегации оказались депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, которым пожал руки президент Турции, что вызвало истерику официального Киева.