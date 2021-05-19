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19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
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«Пока не поздно» – Зеленскому советуют насовсем избавиться от Медведчука

Новости УкраиныЕсли президент Украины Владимир Зеленский выпустит обвиняемого в госизмене украинского политика Виктора Медведчука, то...

Если президент Украины Владимир Зеленский выпустит обвиняемого в госизмене украинского политика Виктора Медведчука, то будет иметь бледный вид перед разъярёнными националистами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил обслуживающий интересы Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Или поменять Медведчука, или создать такие условия, при которых он будет вынужден отсюда исчезнуть, каким-то образом, это наиболее [положительный шаг]. Мы понимаем прекрасно, какая будет реакция, если его выпустят.

Во-первых, от этого теряет власть очень сильно. Во-вторых, для радикальной патриотической части это будет звонок: если уже Медведчука не получается посадить и не в чем его обвинить, что тогда делать с той тьмой субъектов, которые в нормальной ситуации постоянной угрозы национальной безопасности занимаются своей подрывной деятельностью?»  – рассуждает Голобуцкий.

Отметим, ранее секретарь Совбеза Украины заявил, что «с удовольствием» поменял бы Медведчука на содержащихся в России преступников-граждан Украины.

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