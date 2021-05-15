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15.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Украина готова «с удовольствием» включить Медведчука и его соратников в списки на обмен

Новости УкраиныУкраина может обменять пророссийских политиков-оппозиционеров из партии ОПЗЖ на содержащихся в России преступников-граждан Украины....

Украина может обменять пророссийских политиков-оппозиционеров из партии ОПЗЖ на содержащихся в России преступников-граждан Украины.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С таким предложением выступил обслуживающий интересы бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов.

«Скажите, пожалуйста, после осуждения Медведчука и других преступников преступного руководства ОПЗЖ, возможен ли, с вашей точки зрения, обмен предателей Украины из ОПЗЖ на украинских патриотов, которых Путин держит в российских тюрьмах?», – спросил Бутусов.

«Это решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», – ответил Данилов.

Напомним, ранее Генпрокуратура предъявила подозрение в госизмене одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а СБУ провела обыск в его доме.

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, репрессии против Медведчука говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский собрался остаться на этой должности на второй срок.


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