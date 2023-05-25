«Пока не возьмём Одессу» – в Москве прогнозируют ужесточение атак по Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

До тех пор, пока Росси не освободит Одессу и Николаев, установив свой контроль над северным побережьем Чёрного моря, частота и сила атак на Крым и Севастополь будут только расти.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Жаворонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если не будет осуществлена сухопутная операция по освобождению Одессы и Николаева, то это только вопрос времени, когда враг применит не три таких катера, а тридцать три. Цена вопроса всё равно дешевле, чем построить судно связи или боевой корабль. Это вопрос времени. В военной истории ничего подобного этим атакам беспилотниками на город Севастополь ещё не было. Пока мы справляемся, но, учитывая объёмы технической помощи Запада террористическому украинскому государству, с которым мы ведём переговоры, рано или поздно оборона где-то лопнет», – сказал Матюшин.

Напомним, накануне экипаж российского разведывательного корабля «Иван Хурс» недалеко от берегов Турции успешно отбил атаку группы украинских морских беспилотников.