«Пока русские не бросают свои дома, притеснений нет» – эстонский нацик

Вадим Москаленко.  
25.01.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Эстония


В Эстонии якобы не ущемляют русскоязычное население, поскольку оно не бежит из страны вслед за своими лидерами общественного мнения, которых эстонская полиция безопасности высылает в РФ.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил руководитель общественной организации «Открытая Республика: Эстония» Евгений Криштафович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Эстонии якобы не ущемляют русскоязычное население, поскольку оно не бежит из страны вслед...

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«[Обвинения в том], что русскоязычное население здесь страдает от нацистов, которые спят и видят, как бы преследовать русскоязычное население здесь… но мы не можем зафиксировать никакого желания исхода русскоязычного населения, в том числе граждан России из Эстонии. Наоборот, они называют любые попытки указать им в сторону границы как нарушение прав человека почему-то.

Просто сейчас в ситуации активизировавшейся подрывной деятельности стали регулярно высылать на родину лидеров всяких пророссийских организаций, структур, всяких «соотечественников», «Бессмертных полков» и всего прочего, имеющих гражданство России. Всё это российской стороной расценивается как нарушение прав человека с требованием к российскому правительству выступить в их защиту. Какими средствами – хороший вопрос», – сказал общественник.

«Но мы готовы к любым средствам, в том числе, готовимся отражать военные атаки. Их нарративы всегда были очень враждебными и остаются враждебными, то есть Эстония никогда не воспринималась Россией как дружественная страна, мы всегда входили, если не в первую тройку (а сейчас мы входим в первую тройку) враждебно настроенных к России стран, но в первой десятке мы были все 30 лет, поэтому для нас ничего не меняется», – заявил Криштафович.

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