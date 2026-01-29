Западные глобалистские структуры убедили Зеленского в Давосе продолжать боевые действия, поэтому война может закончиться только с гибелью или свержением украинского узурпатора.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одни и те же люди стоят за авантюрой Тихановской 20 года – и за определенными действиями Зеленского. Одни и те же люди, один и тот же почерк, одни и те же структуры.

И вот там, в Давосе, он в тесном кругу отпраздновал свой день рождения, поговорил, и ему сказали снова, что давайте лучше воевать. Давайте лучше дальше будем продолжать действия боевые.

И сейчас Зеленский будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы имитация мира не завершилась реальным миром», – сказал Бондаренко.