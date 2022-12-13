Покаяться перед украинцами должны даже либералы из «Дождя» – Арестович

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Даже публично критикующие СВО и поливающие помоями Россию беглые либеральные журналисты должны пройти через покаяние перед украинцами.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшего из РФ бывшего адвоката Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти все товарищи, даже такие либеральные, как на «Дожде», они не понимают, что должна быть история покаяния, переоценки ценностей. Им надо долго-долго сидеть в рефлексии и спрашивать себя, а как же мы дожили до жизни такой, какие наши поступки, решения, выборы, верования и убеждения привели нас к такой жизни. Должно стать очень сильно плохо», – заявил Арестович.

Ранее латышский национальный совет по СМИ (НЭСПЛ) аннулировал лицензию телеканала-иноагента «Дождь» на вещание в республике.

Скандал с телеканалом разразился 1 декабря, когда ведущий Алексей Коростелёв попросил зрителей делиться информацией о проблемах в российской армии и присылать сообщения в телеграм-бот канала. Он неосмотрительно сказал, что так можно будет попытаться помочь военнослужащим.

Упоминание о помощи российской армии и вызвало протест латвийских властей. Гендиректор телеканала Наталья Синдеева выложила истеричное видео, в котором признала ошибкой увольнение Коростылева, заявив, что это было сделано под давлением украинской и латвийской общественности.