Иудин грех «Дождя»

Гендиректор телеканала-иноагента «Дождь» Наталья Синдеева выложила истеричное видео, в котором она, заливаясь слезами, признает ошибкой увольнение своего сотрудника Алексея Коростылева под давлением украинской и латвийской общественности. Он лишился работы после того, как в эфире предложил зрителям присылать сообщения о том, что следовало бы исправить в российской армии. Русофобы сочли это недопустимым – Коростылев, по их мнению, решил помочь поменяться Вооруженным силам РФ к лучшему.

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«Я больше так не могу. Последние четыре дня я ужасно себя чувствую. Я боролась, за то, чтобы оставаться человеком в любой ситуации… Чувствую себя полной гадиной. Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить его от эфира. Я хочу исправить эту ошибку и сказать: «Леш, прости». Наши зрители видят, что мы по бл… себя повели. Но на кону была работа всего телеканала, и украинцы нас не простят. А как теперь телеканалу дальше жить, если мы совершили подлость?! Возможно, после этого заявления все разрешится, и не будет нужно это говно никому. Ребята, возвращайтесь, хотя украинцы могут нас не простить», – скулит Синдеева.

Возможно истерики гендиректора «Дождя» не произошло бы, если увольнение Коростылева и прочие унижения дали бы результат. Но они оказались напрасными. Латышский национальный совет по СМИ (НЭСПЛ) аннулировал лицензию телеканала на вещание в республике. Завтра «Дождь» прекратит свое вещание в эфире, но пока что останется в Youtube (хотя механизмы блокировки существуют и там).

Унижавшийся перед Латвией главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко теперь жалуется, что его не пригласили на заседание НЭСПЛ и не дали высказать свою позицию. Он «читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон, и что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения».

В поддержку «Дождя» высказались многие статусные либералы, как оставшиеся в России, так и эмигрировавшие. Среди них редакция еще одного СМИ-иноагента – проекта «Медуза», тоже обосновавшегося в Латвии. Теперь этой «водной животной форме» также предрекают проблемы.

Еще одно издание-иноагент «Инсайдер» решило, что лучший способ защиты – это нападение, и опубликовало «расследование», утверждая: чиновник, который лишил «Дождь» лицензии в Латвии, хвалил речь Путина по случаю присоединения Крыма и выступал против членства Украины в ЕС.

Однако на латышские власти протесты российских либералов не произвели никакого впечатления. Служба государственной безопасности Латвии рекомендовала министру внутренних дел Кристапу Эклонсу включить журналиста Алексея Коростелева в «черный список» — перечень иностранцев, которым запрещен въезд в республику. Ведомство с сожалением признает, что власти Латвии не могут привлечь к уголовной ответственности журналиста, так как он не имеет вида на жительства в стране.

Из-за аннулирования лицензии «Дождя» латышскими властями вещание телеканала будет также прекращено в Литве. За ней могут последовать и другие государства, потому что лицензия в Латвии давала право «Дождю» распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

В России слезное покаяние Синдеевой не вызвало даже презрительной жалости.

«Между струйками дождя пройти не получится. Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были бóльшими бандеровцами, чем сам Бандера. «Скитальцы» неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными», – написал в своем ТГ-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Телеведущий Андрей Медведев не поверил «унылым соплям» Синдеевой.

«Слезы Синдеевой, которые так умиляют некоторых граждан, выглядят и фальшиво, и дико. Фальшиво, потому что есть серьёзные сомнения, что она вообще стала извиняться перед уволенным сотрудником, если Латвия не лишила бы канал лицензии. А дико, потому что нормальные люди сегодня могут плакать только по одному поводу. Донецк. И семеро убитых украинской армией мирных русских людей. Но тут нам всем уместно вспомнить, что долгие годы симпатии канала и его сотрудников были исключительно на украинской стороне. Но оказалось, что предателей никто не любит», – написал Медведев.

Историк Александр Дюков считает, что русофобия привела «Дождь» «в логово врага», который уничтожил телеканал.

«Госпожа Синдеева вместо рыданий могла выйти и сказать: мы, телеканал «Дождь», обосрались. Мы 12 лет неправильно представляли, где экзистенциальный враг, а где политические разногласия. Мы закрывали глаза на репрессии Латвии против русской общины. Мы хотели быть хорошими русскими, наши ведущие ходили на профилактические беседы в местное ГБ, наших сотрудников вербовали – но даже это не спасло телеканал, ибо он русский. Это тяжелый урок для нас, но реальность такова. И отныне мы будем жить в реальности, а не в розовых фантазиях о свободной Европе», – написал Дюков.

Политологи пишут об иудином грехе Синдеевой и «Дождя»

«Ты, не Лешу предала, ты себя вместе с Россией предала», – обращается к ней Марат Баширов.

«Я убеждён, что Иуда плакал, рыдал перед петлей. Это страшное ощущение, которое сопровождает предателей. Это одна дорога у них у всех, в петлю. Нет, я желаю Синдеевой долгих лет. Потому что уже не важно. Она уже предала, продала, отказалась от своей Родины, от своего народа, от своего коллектива. Поэтому аллегорическая петля уже позади. Дальше она может смердеть еще сколько угодно. Живой мертвец, сплошное омерзение», – пишет Сергей Карнаухов.