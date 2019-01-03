Показания пленного ВСУшника переполошили украинское командование

03.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Показания бойца ВСУ, попавшего в плен в результате неудачной вылазки 28 декабря, вызвали переполох в военно-политическом руководстве Украины.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что вчерашнее сообщение о пленении боевика из 128-й горно-штурмовой бригады защитниками Республики, вызвало волнения в штабе оккупационных сил.

«Командование этого вооруженного формирования, не уведомило вышестоящий штаб о неудавшейся боевой вылазке боевиков 128-й бригады вечером 28 декабря. По замыслу начальника штаба бригады подполковника Гончарука, доклад командующему оккупационных сил Наеву, должен был пройти после успешного занятия позиций НМ ДНР на одном из участков вблизи линии соприкосновения на Мариупольском направлении», – сообщил Даниил Безсонов.

Как и следовало ожидать, боевая вылазка сорвалась.

«Опасаясь ответственности за провальную операцию, Гончарук в срочном порядке убыл в отпуск. Сведения о двух погибших и трех раненых подчиненных, командир бригады Собко равномерно распределил наперед на все новогодние и рождественские праздники, намереваясь подавать их в штаб оккупационных сил как потери в результате фейковых обстрелов со стороны ДНР», – добавил официальный представитель оборонного ведомства.

Однако, как сообщил Безсонов, все планы Собко и Гончарука, которые до последнего момента надеялись, что он тоже погиб, нарушил попавший в плен ВСУшник.

После опубликования показаний пленного, Киев подключил все подконтрольные пропагандистские ресурсы, чтобы сделать из него дезертира, несмотря на то, что он выполнял приказ своего командования. Но наибольший переполох, по сообщению Безсонова, вызвала информация, касающаяся планируемого Украиной наступления на Мариупольском направлении.

«Подтверждение пленным военнослужащим имевшейся у нас информации о готовящемся наступлении 128-й бригады, также взбудоражило украинское командование. Подконтрольные Наеву пропагандисты сразу кинулись оправдывать командование оккупационных сил, что якобы никто никуда не собирался наступать», – рассказал представитель НМ ДНР.

Напомним, ранее пленный украинский солдат рассказал о панике в рядах ВСУ в связи с планируемым наступлением.