Пленный украинский солдат рассказал о панике в рядах ВСУ

02.01.2019, Донецк, Александр Гусар

В ходе неудачной вылазки военнослужащими ДНР был взят в плен боец ВСУ. Пленный рассказал о планах украинского командования по организации полномасштабного наступления и реакции на это украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, военнослужащими Республики взят в плен один из украинских солдат, который был брошен своими однополчанами при паническом бегстве в результате неудавшегося прорыва на территорию ДНР.

«В ходе предварительного опроса выяснились интересные факты. В частности, подтвердились озвученные нами ранее данные о планируемом украинским командованием наступлении на Мариупольском направлении, в котором одной из основных ударных сил должна была стать именно 128-я горно-штурмовая бригада», – сообщил Эдуард Басурин.

«Пленный боевик рассказал о том, что слухи о наступлении вызвали панику в рядах украинских оккупационных сил, так как подавляющее большинство его сослуживцев прибыло в зону конфликта с одной целью – отсидеть положенный срок в окопе, заработать немного денег и скорее вернуться домой. По его словам, рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается», – добавил официальный представитель вооружённых сил ДНР.

Украинский военнопленный рассказал о полном нежелании украинцев служить в ВСУ и о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих на передовой.

«Пленный поведал много интересного о том, каким образом военкоматы выполняют планы по комплектованию «добровольцами» бригад, направляемых в зону боевых действий, а также о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих на передовой. Военкомы с полицией отлавливают граждан призывного возраста, следователи возбуждают сфабрикованные уголовные дела по надуманным фактам. После этого задержанные ставятся перед выбором – сесть в тюрьму или отправиться «добровольцем-контрактником» защищать режим Порошенко», – резюмировал Эдуард Басурин.

Сообщается, что врачи констатировали у пленного переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что вечером 1 января в Донецке украинскими диверсантами был совершен подрыв опоры железнодорожного моста.