05.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Война, Вооруженные силы, Украина

Показатели 1991 года на Украине признали достижением


Украина приблизилась к показателям 91-го года по производству различных систем вооружений.

Об этом в эфире UkrLife, ссылаясь на чиновников Минобороны Украины, заявил военный эксперт Игорь Козий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был я на последней выставке вооружения и техники и коллегу старого встретил. Очень интересно он сказал – «слава богу, мы хоть вышли относительно близко к 91-му году». То есть мы начали выпускать, мы вышли на ту линейку, которую, может быть, и делали. Не по всем направлениям, не по всем параметрам, однозначно… Тем не менее, я считаю это определенного рода достижением», – заявил Козий.

При этом он добавил, что за годы независимости военные чиновники распродали всю военную технику, которая находилась на консервации и сегодня страна вынуждена заново закупать из-за рубежа старье времен СССР.

«Больше вынималось, распродавалось. Даже запасы, которые были в рамках того же госрезерва Украины… Мы сейчас последний контракт – тратим около 100 миллионов гривен на закупку БМП-1. То есть того, что уже старье и то, что в Украине было», – сказал эксперт.

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