«Показательное избиение». Киевские СМИ призывают к расправе над Рабиновичем

03.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

СБУ изучает публикацию депутатом ВР Вадимом Рабиновичем в своем блоге карты, на которой Крым не указан украинским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», идет речь в ответе спецслужбы на соответствующий запрос киевского интернет-издания «Апостроф»

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«Сейчас данную ситуацию изучают и анализируют соответствующие подразделения СБУ. По результатам будем информировать дополнительно», – ответил руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко.

Также издание поинтересовалось у юристов, реально ли привлечь Рабиновича к уголовной ответственности.

«Несколько лет назад в Украине посадили пару блогеров, которые распространяли в пабликах «Вконтакте» хвалебные посты о «Русском мире» и прочий контент, который обвинение охарактеризовало как антиукраинский. То есть многое зависит от работы адвокатов и то, как за дело возьмутся следователи. Думаю, что дело против Рабиновича откроют, но закончится ли это чем-то весомым — не берусь судить», – сказал юрист Аркадий Нестеренко.

При этом авторы публикации призывают к открытой расправе над депутатом.

«Впрочем, неприкрытые сепаратистские замашки Рабиновича дают прекрасный повод Банковой устроить еще одно показательное «избиение» – теперь уже Рабиновича. В каком формате? Помимо СБУ не стоит забывать об еще одном любимом инструменте Зеленского – СНБО. В любом случае «кейс» Рабиновича может сыграть только на пользу нынешнему президенту», – считают киевские журналисты.

Более подробно о скандале с картой читайте: «Пошел на х-й». Рабинович ответил члену фракции посольства США.