Похищение Алексея Панина

24.02.2021, Москва, Платон Беседин

Алексей Панин на веб-канале Super дал весьма примечательное – предельно откровенное, похоже – интервью Алёне Жигаловой. И оно даёт, как то говорится, серьёзную пищу для размышлений.

При просмотре к Панину испытываешь довольно странную – эклектичную – смесь омерзения и жалости. На экране сидит, по сути, загнанный в угол человек, который за бравадой, размышлениями в стиле new age маскирует, прикрывая банальностями, глубину своего падения и в конечном счёте отчаяния. Наркотики, алкоголь, беспорядочные половые связи (со всеми подряд), формы безумия персонаж использует как антидепрессанты. Чтобы в конечном счёте забыться, спрятаться ото всего. Но… не выходит.

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Он говорит: «Был такой актёр Алексей Панин…». И хочется плакать. Потому что, да, хороший актёр – одна роль в «Жмурках» чего стоит. Но всё уничтожено – не осталось ничего талантливого и человеческого тоже. Это интервью надо смотреть как предупреждение о том, что может случиться с человеком, живущим удушающей избыточности.

Беда в том, что Панин не понимает сути – и хорохорится, задирается, пытается выглядеть бодро. Он сыплет унылыми скабрезностями и прогорклыми манифестами, больше подходящими студенту, и, похоже, реально верит, что его искренность даёт силу. Хотя нет ни того, ни другого, а есть сломанный человек, потерявший любые ориентиры.

Повторю: это интервью обязательно к просмотру – пролистать хотя бы можно, – дабы понимать, что происходит с человеком, когда у него выбивают из-под ног почву: ценности, ориентиры, веру. А ведь именно этот фокус сегодня хотят проделать с каждым из нас, стараясь отформатировать новыми установками, идеями, смыслами. И зовут с пугающей настойчивостью к свободе. Только вместо неё – на самом деле – рабство, плен. Алексей Панин – тому живое подтверждение.

Возможно, я излишне накручиваю, говоря о том, чего нет, но за его судьбой мне видится нечто большее, нежели просто падение одного конкретно взятого человека – нечто символическое видится. Это дитя современности, цифрового века и иноземных установок. Когда человека привили идеей ложной свободы, ненавистью к родному, почвенному, инфицировали безумной идеей «а вот там за границей…», и после он сломался, развалился на части и превратился в пародию на самого себя. Оказался не нужен никому, совсем никому – и в качестве финального затягивания петли актёр бежит в, как ему кажется, обитель свободы, чтобы бесславно там погибнуть в итоге. А главное – чтобы разочароваться в том, во что верил.

Опять же, во время пролистывания этого интервью мне вспомнилась статья Богомолова «Похищение Европы 2.0». Банальная, да, статья, но, что важно, лишний раз напоминающая, как, в общем-то, благие истории могут выродиться в совершеннейший абсурд и безумие. Только так и бывает, когда человека отформатировали тоталитарной свободой. Другой она не умеет быть. И других она не рождает. Алексей Панин в лишний раз подтвердил это.