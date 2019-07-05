Похищение зенитчика ДНР делает вопрос обмена пленными бессмысленным

05.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Вряд ли можно говорить о каком-то обмене пленных, если Украина проводит спецоперации, похищает и вывозит людей из ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ближайшие два-три дня молчал, когда уже Александр [Коц] написал об этой проблеме, но я всё ждал подтверждение с украинской стороны. Сейчас фактически подтверждается, что была проведена спецоперация по похищению зенитчика из Снежного. Сейчас уже и Украина, и ВВС написали. То есть проведена спецоперация по похищению человека с территории ДНР украинскими спецсилами, а вопрос тогда, о чём мы говорим про обмен пленными? О каком обмене пленных мы говорим, если Украина проводит спецоперации, похищает и вывозит людей из ДНР и ЛНР, признаётся в этом.

Ясно, что это делается под юбилей МН 17, пытаются быстренько из этого состряпать дело. Но тогда при чём тут обмен пленных? Как мы можем кого-то обменивать, когда они прямо диверсионные акты на нашей территории проводят и не стесняются? Значит, и ЛДНР может теперь Ковтуна из Киева похищать? Действительно, серьёзная проблема: получается, мы завтра обменяем пленных, а они опять будут похищать?», – заявил Корнилов.

«Во-первых, это террористическая деятельность, а, во-вторых, зачем им зенитчик, что он может подтвердить?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«Они натянули сову на глобус, потому что этот зенитчик возглавлял ПВО 1-й Славянской бригады, которая располагалась в момент крушения лайнера в районе Снежного. А украинцы настаивают на том, что «Бук» стрелял из-под Снежного. Кстати, специалисты Алмаз-Антей тоже говорят, что стрелял из-под Снежного, только с территории подконтрольной ВСУ.

Во-первых, они считают, что «Буком» командовали отставные российские офицеры, как мы знаем по докладу Нидерландов, и, видимо, эти отставные офицеры входили в подчинение этому зенитчику, который сидел в это время в Снежном, и сейчас он это им, естественно, расскажет – я не сомневаюсь, что его сейчас накачают наркотиками, напишут красивую версию о том, как россияне привезли «Бук», – объяснил российский военкор Александр Коц.