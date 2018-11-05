Похищенных российских военных обменяют на крымского любителя взрывчатки

05.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Похищенные украинскими спецслужбами на границе с Крымом российские военные Максим Одинцов и Александр Баранов будут обменены на осужденного за хранение взрывчатки крымчанина Владимир Балуха.

Об этом в эфире Первого крымского телеканала заявила крымский омбудсмен Людмила Лубина.

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«Я думаю, мы будем менять их на всяких адептов. Таких как Балух, который чуть ли не герой Украины. Пусть он будет хоть дважды герой Украины, но мы его на наших Одинцова и Баранова обменяем», – сказала Лубина.

Она напомнила, что Одинцов и Баранов будут отбывать свои сроки в западноукраинской колонии.

«Военнослужащих затянули на нейтральной полосе. Там была спецоперация. Это вопиющий случай. Их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы и направили в Львовское СИЗО. У меня сердце болит за этих людей. Понятно, какое отношение к ним будет на Западной Украине», – сказала Лубина.

Российские военные были похищены в ноябре 2016 года, Балух осужден крымским судом в январе 2017 на 3,7 лет колонии.